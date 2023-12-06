Диана Арбенина подвела итоги юбилейного года «Ночных Снайперов»

«Мы завершаем юбилейный год «Снайперов» акустикой. 30 лет назад всё началось именно с неё. Что будет после? За этот жестокий год у меня было достаточно времени, чтобы подумать, что делать дальше. Не скрою: были мысли остановиться и замолчать. Открыть бойцовский клуб и получить авиаправа. Серфить и писать книгу. Сходить наконец в кругосветку… Но нет. Эта осень сделала меня еще сильнее, и я буду петь. Вопреки тем, кто хочет, чтобы я замолчала, и благодаря тем, кто со мной сейчас и уже навсегда», - написала певица в своем Telegram-канале.

Ранее вышел фильм-концерт рок-группы «Ночные Снайперы», отмечает RT. Фильм-концерт можно посмотреть на «Кинопоиске» по ссылке.

