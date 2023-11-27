Юные иркутяне спели с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов»

Два юных иркутянина выступили на концерте группы «Ночные снайперы» в Иркутске и спели с ее лидером Дианой Арбениной. Об этом сообщает IrkutskMedia.

«Ночные Снайперы» выпустили студийную версию песни «Бог ушел»

Выступление коллектива состоялось 25 ноября в ледовом дворце «Айсберг». «Ночные снайперы» исполнили все главные хиты и представили публике новый репертуар.

Во время исполнения песни «Столица» Арбенина пригласила на сцену девочку-школьницу. Вместе с юной иркутянкой артистка запускала в зал бумажные самолетики.

Позже в концерте принял участие молодой человек, который исполнил с лидером «Ночных снайперов» песню «Секунду назад».

В октябре во время выступления в Новосибирске Диана Арбенина исполнила хит «Секунду назад» вместе с активисткой Комитета семей воинов Отечества, женой военнослужащего Лидией Яструб, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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