Юные иркутяне спели с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов»
Два юных иркутянина выступили на концерте группы «Ночные снайперы» в Иркутске и спели с ее лидером Дианой Арбениной. Об этом сообщает IrkutskMedia.
Выступление коллектива состоялось 25 ноября в ледовом дворце «Айсберг». «Ночные снайперы» исполнили все главные хиты и представили публике новый репертуар.
Во время исполнения песни «Столица» Арбенина пригласила на сцену девочку-школьницу. Вместе с юной иркутянкой артистка запускала в зал бумажные самолетики.
Позже в концерте принял участие молодой человек, который исполнил с лидером «Ночных снайперов» песню «Секунду назад».
В октябре во время выступления в Новосибирске Диана Арбенина исполнила хит «Секунду назад» вместе с активисткой Комитета семей воинов Отечества, женой военнослужащего Лидией Яструб, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru