«Разорвёт на части!» Арбенина готовится к возобновлению концертов

Рок-музыканты выходят на борьбу с пандемией. В своем Instagram барабанщик групп НАИВ и «Глеб Самойлов и The Matrixx» Дмитрий Snake Хакимов написал, что решил организовывать концерты сам.

«Если организаторы боятся проводить концерты, я буду делать их сам! Как в старые добрые времена - сам найду площадку, сам запущу рекламу, сам оплачу тех и быт райдер и тд. А там уж сколько людей рискнут прийти на концерт, столько и заработаем!» - написал музыкант в своем Instagram. Это заявление он сделал, отвечая на вопросы поклонников, точно ли состоится тот или иной концерт коллективов, в которых он участвует.

А лидер группы Диана Арбенина настроена более оптимистично. Она сообщила своим поклонникам о первом в 2021 году концерте – он состоится в Нижнем Новгороде 30 января.

«Меня буквально разорвёт на части, когда я наконец выйду на сцену. Тоска уже такого объёма, что блокирует сознание. А песен такое количество, что не помещается в сердце. Я приеду. Я скоро скоро скоро к вам приеду, мои любимые города!!!!!!!!!», - написала артистка в своем посте в Instagram.

Напомним, что Диана Арбенина в 2020 году делала перерыв в концертной деятельности, который не был связан с пандемией коронавируса. Лидер «Ночных Снайперов» занималась написанием книги.

В 2020 году проведение массовых мероприятий было запрещено в период с марта по август. Позже Роспотребнадзор разрешил проводить концерты, ограничив наполняемость зала сначала до 50%, а после ужесточил эту меру, сократив количество зрителей до 25%. Кроме того, посетители массовых мероприятий обязаны на протяжении всего шоу носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, проходить термоконтроль на входе.

Если зрители нарушат установленные меры безопасности, организаторы концерта и площадка могут быть оштрафованы.