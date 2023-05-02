Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина анонсировала выступление рок-группы в Ташкенте. Сообщения появились в аккаунтах коллектива в соцсетях.

«Ночные снайперы» дадут онлайн-концерт

В столице Узбекистана «Ночные снайперы» выступят 17 мая. Концерт пройдет в спорткомплексе «Юнусабад».

«Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!» - говорится в сообщении.

Также появились анонсы выступлений группы в Самарканде, Бухаре, Бишкеке и Ереване.

Рок-группа «Алиса» решила перенести четыре концерты на осень 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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