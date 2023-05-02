Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане
2 мая 202322:06
Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина анонсировала выступление рок-группы в Ташкенте. Сообщения появились в аккаунтах коллектива в соцсетях.
В столице Узбекистана «Ночные снайперы» выступят 17 мая. Концерт пройдет в спорткомплексе «Юнусабад».
«Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!» - говорится в сообщении.
Также появились анонсы выступлений группы в Самарканде, Бухаре, Бишкеке и Ереване.
Рок-группа «Алиса» решила перенести четыре концерты на осень 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье
- СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром
- ПСЖ отстранил Месси за поездку в Саудовскую Аравию
- СМИ: беспилотник ВСУ сбросил бомбу в Белгородской области
- Диана Арбенина анонсировала концерты в Узбекистане
- Politico: США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву
- Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели
- Генерал ВС США Милли: Украина готова к контрнаступлению
- В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области
- СМИ: в Брянской области подорвали железнодорожные пути
2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru