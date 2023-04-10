«Ночные снайперы» дадут онлайн-концерт

Ранее сообщалось, что сериал о панк-группе «Король и Шут», за четыре недели показа на стриминговом сервисе «Кинопоиск» собрал более 2,5 млн просмотров. Финальный эпизод сериала выйдет 13 апреля.

Певец и композитор Юрий Лоза объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что успех сериала связан с фигурой лидера «КиШ» Михаила Горшенева.

