«Ночные снайперы» дадут онлайн-концерт
Группа Дианы Арбениной «Ночные снайперы» планирует в понедельник дать онлайн-концерт для поклонников на своем YouTube-канале.
В соцсетях группы размещен анонс концерта, который начнется вечером 10 апреля. Час назад была опубликована ссылка на трансляцию.
Ранее сообщалось, что сериал о панк-группе «Король и Шут», за четыре недели показа на стриминговом сервисе «Кинопоиск» собрал более 2,5 млн просмотров. Финальный эпизод сериала выйдет 13 апреля.
Певец и композитор Юрий Лоза объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что успех сериала связан с фигурой лидера «КиШ» Михаила Горшенева.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Уклонистам от армии могут запретить водить машину
- Трамп предупредил, что США могут оказаться в третьей мировой войне без боеприпасов
- Электронные повестки от военкоматов будут дублировать традиционные
- «Ночные снайперы» дадут онлайн-концерт
- В Белоруссии предложили вернуть призыв студентов в армию
- «Казанский стрелок» Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму
- В Самаре завели уголовное дело после поножовщины в школе
- Небензя заявил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия
- «Вытереть ноги о коврик»: Пригожин расказал о встрече с Мироновым
- Генпрокуратура Украины объявила о намерении заочно судить ещё 56 депутатов Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru