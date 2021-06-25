Дэвид Кросби попрощался с жизнью на шоу Говарда Стерна
79-летний музыкант Дэвид Кросби на шоу Говарда Стерна рассказал, что примерно через год ему придется отказаться от выступлений, так как из-за воспаления сухожилий он может лишиться способности играть на гитаре.
Музыкант добавил, что не беспокоится о приближении смерти и планирует работать над музыкой так долго, как сможет.
«Не важно, сколько у нас осталось времени, потому что мы не можем знать это точно. Может быть, мне осталось жить две недели, а может быть - 10 лет. Важно, что ты делаешь со временем, которое у тебя есть. И поэтому я стараюсь хорошо его провести», - сказал Кросби.
В июля 2021 года у Дэвида Кросби запланирован выход первой из двух пластинок с названием «For Free».
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