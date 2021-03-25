Дэвид Духовны экранизирует собственный роман

Актер Дэвид Духовны в 2021 году представил книгу «Прямо как молния», а теперь готовится снять по ней сериал. В этом проекте он сыграет одну из ролей, какую пока не сообщается, а также выступит его сценаристом и исполнительным продюсером совместно с авторами «Арахисового сокола» Тайлером Нилсоном и Майком Шварцем. Сообщает Deadline.

Главные герои книги «Прямо как молния»: бывший каскадёр Бронсон Пауэрс, три его жены и десять детей, которые живут в уединении в пустыне.

Роман рассказывает о семье, религии, сексе, жадности, человеческой природе и исчезающих землях.

Пока ТВ-шоу находится на ранней стадии разработки и даты премьеры не называются.

