Дэвид Духовны экранизирует собственный роман
Актер Дэвид Духовны в 2021 году представил книгу «Прямо как молния», а теперь готовится снять по ней сериал. В этом проекте он сыграет одну из ролей, какую пока не сообщается, а также выступит его сценаристом и исполнительным продюсером совместно с авторами «Арахисового сокола» Тайлером Нилсоном и Майком Шварцем. Сообщает Deadline.
Главные герои книги «Прямо как молния»: бывший каскадёр Бронсон Пауэрс, три его жены и десять детей, которые живут в уединении в пустыне.
Роман рассказывает о семье, религии, сексе, жадности, человеческой природе и исчезающих землях.
Пока ТВ-шоу находится на ранней стадии разработки и даты премьеры не называются.
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