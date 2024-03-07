«Дерзость и движ!»: tAISh об ощущениях перед первым большим концертом
Певица пообещала в эфире НСН оставить за пределами сцены меланхолию, свойственную Таис Логвиненко, а продюсер Леонид Бурлаков рассказал, чем ее путь отличается от Ильи Лагутенко.
Вокалистка группы tAISh Таис Логвиненко в интервью НСН рассказала об ощущениях перед своим первым большим концертом и новых песнях, которые могут стать хитами.
Концерт tAISh в Москве состоится 9 марта в КЗ «Мир». Главным хитом группы считается песня «ɅOVИ», собравшая больше 10 миллионов прослушиваний на стримингах.
«Это самый большой концерт и по подготовке, и по количеству людей, и по всему. Мы надеемся, что придет около тысячи зрителей. Сейчас у нас самый лучший состав музыкантов за всю историю группы, мы репетируем по два-три раза в неделю и еле-еде доходим до дома уставшие. Во-первых, будет много новых песен. Песня "ɅOVИ" у нас как-то с отрывом ушла вперед, но мы ее догоняем. Вышедшая в январе "На ручки" уже к ней подступилась, новая песня "Косы в ноль" тоже входит в пятерку самых прослушиваемых, хотя мы ее выпустили буквально пару недель назад. Нам интересно соревноваться с самими собой. В предыдущих случаях у нас был микс с Таис Логвиненко, а в этот раз у нас будет в основном tAISh. Наконец будет концерт только tAISh и одна-две песни Таис Логвиненко, она споет и уйдет. tAISh более дерзкая, эмоциональная и она не уходит в меланхолию, как Таис Логвиненко. Она за движ, она любит драйвовые песни, активные, чтобы потанцевать было можно. Наверное, в этом главное отличие», - сказала певица.
Она также рассказала о фишках группы и мечтах о туре.
«Ударение в названии группы на "И". Мы сами не знаем, как это расшифровывается. Как пришло в голову, так и повелось, но оно гораздо женственнее, чем Таис. Стильная буква "Ʌ" в названиях треков появилась у нас с песни "ɅOVИ", дальше мы решали продолжать эту традицию с другими названиями. Буква "Ʌ" ничего не шифрует, просто стильно выглядит. Мы любим, когда визуально прикольно выглядят названия на наших обложках. Мы хотим давать больше концертов, я вообще мечтаю о "чесе". Мне говорят: ты что, это страшная вещь, оттуда артисты выходят уставшие, а я мечтаю ездить по стране, чтобы каждый день концерт, перелеты в 5 утра, я прямо жду этого. Так как я южный человек, хотела бы, чтобы мы начали с юга, например с Сочи», - разъяснила Таис.
При этом певица призналась, что ее вдохновляет работа с продюсером Леонидом Бурлаковым, при котором раскрылись «Мумий Тролль» и Земфира (признана в РФ иноагентом).
«Я вдохновляюсь этими артистами, мне хочется быть не хуже, а то и лучше, но в целом я стараюсь переплюнуть только саму себя. Других не оцениваю и не смотрю на них», - отметила вокалистка tAISh.
Со своей стороны, продюсер Леонид Бурлаков объяснил НСН, что в tAISh не вкладывались десятки миллионов, но она может изменить в России «музыкальную палитру».
«Для того, чтобы "Мумий Тролль" ли Земфира стали номером один за год, - а это произошло именно за год, - было потрачено по сегодняшним меркам 25-30 млн рублей, а на tAISh за прошедшие четыре года – максимум 3 миллиона. Если бы мы вбухали в артиста 15-20 миллионов, многие бы про нее узнали. При этом, когда люди узнают tAISh, у них вопросов не возникает, но реакция радикальная. Кто-то ненавидит, потому что чувствует, что она идет менять музыкальную палитру в стране, а кто-то сразу отдается полностью всем сердцем», - заключил собеседник НСН.
Ранее продюсер Александр Кушнир назвал tAISh в числе самых перспективных молодых артистов.
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