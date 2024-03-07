«Дерзость и движ!»: tAISh об ощущениях перед первым большим концертом

Вокалистка группы tAISh Таис Логвиненко в интервью НСН рассказала об ощущениях перед своим первым большим концертом и новых песнях, которые могут стать хитами.

Концерт tAISh в Москве состоится 9 марта в КЗ «Мир». Главным хитом группы считается песня «ɅOVИ», собравшая больше 10 миллионов прослушиваний на стримингах.