Денис Мацуев решил перенести свои концерты из-за болезни
7 октября 202416:23
Запланированные на начало октября выступления пианиста Дениса Мацуева было решено перенести из-за болезни музыканта. Об этом сообщает агентство «Интермедиа».
В сообщении говорится, что речь идёт о концертах в Барнауле (2 и 3 октября), Новосибирске (5-7 октября) и в Кемерове (8 октября).
Отмечается, что выступления именно перенесены. Например, Новосибирская филармония объявила, что концерт Мацуева состоится 5 ноября.
Ранее певица Вера Брежнева объявила об отмене своих концертов в Польше и других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru