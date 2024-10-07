Денис Мацуев решил перенести свои концерты из-за болезни

В сообщении говорится, что речь идёт о концертах в Барнауле (2 и 3 октября), Новосибирске (5-7 октября) и в Кемерове (8 октября).

Отмечается, что выступления именно перенесены. Например, Новосибирская филармония объявила, что концерт Мацуева состоится 5 ноября.

Ранее певица Вера Брежнева объявила об отмене своих концертов в Польше и других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».