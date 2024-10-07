В Раменском отменили концерт Лолиты
7 октября 202415:40
Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном Раменском. Соответствующая информация появилась на сайте в КДЦ «Сатурн».
Выступление должно было состояться 17 октября, однако концерт отменили без объяснения причин.
«Дорогие зрители, в кассе Дворца культуры «Сатурн» вы можете провести возврат денежных средств и приобрести билет на другой интересующий концерт или спектакль», - сказано в объявлении на сайте.
По данным портала MSK1.ru, местные власти приняли такое решение в связи с «возникшей социальной напряженностью».
Ранее шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) запретил использовать телефоны на его концертах в США и Канаде, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru