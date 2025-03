Демо первой аудиозаписи Боба Дилана оценили в $20 тысяч

В рамках торгов, которые посвящены Дилану, представлены личные вещи исполнителя.

Первая аудиозапись оценивается в 20 тысяч долларов. Она была сделана на выступлении в Нью-Йорке в Gaslight Cafe в 1961 году.

В демоверсии можно услышать такие песни, как «Old Man», «Pretty Polly», «He Was a Friend of Mine», «Song to Woody», «Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues» и «Car, Car».

Ранее черновики песни Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».