Демо первой аудиозаписи Боба Дилана оценили в $20 тысяч
Самая первая аудиозапись песен американского рок-музыканта Боба Дилана стала одним из топ-лотов на аукционе RR Auctions.
В рамках торгов, которые посвящены Дилану, представлены личные вещи исполнителя.
Первая аудиозапись оценивается в 20 тысяч долларов. Она была сделана на выступлении в Нью-Йорке в Gaslight Cafe в 1961 году.
В демоверсии можно услышать такие песни, как «Old Man», «Pretty Polly», «He Was a Friend of Mine», «Song to Woody», «Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues» и «Car, Car».
Ранее черновики песни Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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