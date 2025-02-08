Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн

Скрипку «Иоахим-Ма» итальянского мастера Антонио Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн. Об этом сообщил дом Sotheby's.

Инструмент был изготовлен в 1714 году, он выполнен из клена и имеет подпись создателя: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714».

«Красивая спинка из клена, состоящая из двух частей, имеет большую часть широких изгибов, поднимающихся от центрального сочленения. Ребра... вырезанные на четверть, изготовлены из того же дерева. Головка из клена имеет более слабую широкую завитушку. Столешница из ели, состоящая из двух частей, имеет мелкую зернистость, слегка расширяющуюся к бокам», — говорится в описании аукционного дома.

Скрипкой владели скрипач Йозеф Иоахим, близкий друг композитора Иоганнеса Брамса, и музыкант Си-Хон Ма. С 2013 по 2015 год инструмент выставлялся в музее в итальянской Кремоне — родном городе Страдивари. Позже выставленная на аукцион скрипка стала собственностью Консерватории Новой Англии, она продана для «создания крупнейшего именного студенческого стипендиального фонда».

Ранее аукционный дом Christie’s выставил на торги 12 инструментов британского гитариста Джеффа Бека, в том числе гитару Gibson Les Paul, которую оценили в 300–500 тысяч фунтов стерлингов.

