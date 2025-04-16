«Билеты продаются и продавались более, чем нормально. Динамика ровная. Продажами мы довольны с учетом того, что фан-зону раскупили очень быстро, и пришлось ее расширять. Перенос концерта не связан с продажами, если бы все было плохо, то неделей переноса было бы точно не обойтись. Снижать цены мы не будем, все составлено исходя из экономики мероприятия. Ну, у нас и инфляция не низкая, тут уже никуда не деться. Перенос концерта - это личная просьба артиста ввиду того, что именно 18-19 апреля он должен быть дома. Он сам предлагал любую другую дату, включая ближайшие дни, выбрали оптимальную - первую субботу. Мы подумали, что и зрителям в том числе будет комфортнее увидеть его в выходной день», - пояснила она.

По данным билетных сервисов, сейчас в фан-зону на концерт Offset доступно 132 билета за 9 000 рублей, на танцпол - 127 билетов за 5 900 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

