Дейв Гаан из Depeche Mode рассказал, почему перешел в православие
Фронтмен группы Depeche Mode Дейв Гаан рассказал, с чем связан его переход в греческое православие. Об этом пишут «Известия» в интервью с певцом.
«Я женился на гречанке. И для того, чтобы венчаться в церкви, мне нужно было принять греческое православие. Был священник, все каноны были соблюдены», — пояснил Гаан.
Он также рассказал, что любит посещать православные храмы.
«Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», - отметил музыкант.
Британский певец и музыкант Дейв Гаан с 1980 года, когда образовалась группа, является вокалистом группы Depeche Mode. В конце прошлого года Дейв Гаан совместно с Ричи Мачином и его проектом Soulsavers выпустил уже третью пластинку.
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