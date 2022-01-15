Дейв Гаан из Depeche Mode рассказал, почему перешел в православие

«Я женился на гречанке. И для того, чтобы венчаться в церкви, мне нужно было принять греческое православие. Был священник, все каноны были соблюдены», — пояснил Гаан.

Он также рассказал, что любит посещать православные храмы.

«Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», - отметил музыкант.

Британский певец и музыкант Дейв Гаан с 1980 года, когда образовалась группа, является вокалистом группы Depeche Mode. В конце прошлого года Дейв Гаан совместно с Ричи Мачином и его проектом Soulsavers выпустил уже третью пластинку.

