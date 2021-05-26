Def Leppard работают над новыми песнями
Группа Def Leppard работает над новыми песнями. Об этом в своем недавнем интервью рассказал лидер коллектива Джо Эллиотт.
«Во время пандемии мы попробовали писать, сидя по домам — и у нас получилось несколько новых песен, и они явно хорошие. Их надо довести до ума при общей встрече, потому что сейчас мы все разбросаны даже не по разным странам, а по разным континентам», - сказал артист.
Он отметил, что пока команда не думает над новым альбом, свежие песни будут представлены на концертах, так как этот вид деятельности для артистов важнее.
Пока на счету группы 12 студийных альбомов, последний Def Leppard выпустили в 2015 году.
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