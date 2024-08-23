Def Leppard анонсировали лайв-альбом
Британские рок-ветераны Def Leppard объявили о выходе концертной пластинки «One Night Only Live At The Leadmill Sheffield».
Речь идёт о записи шоу на площадке The Leadmill, которое прошло в английском Шеффилде 19 мая 2023 года.
«Этот уникальный концерт был одним из самых камерных выступлений, которые группа давала в Великобритании и Европе за последние 35 лет», - говорится в описании релиза.
Пластинка «One Night Only Live At The Leadmill Sheffield» увидит свет 11 октября. Кроме винила лайв-альбом будет доступен на CD, DVD, Blu-Ray и в цифровом варианте.
Ранее ирландская рок-группа U2 анонсировала концертный фильм «V-U2» с записью их выступления на площадке Sphere в Лас-Вегасе (США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru