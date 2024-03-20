ДДТ выступит в Турции и Дубае на майские праздники
Группа ДДТ сообщила, что на майские праздники собирается дать несколько концертов в ОАЭ и Турции.
3 мая группа Юрия Шевчука намерена выступить в Дубае, 5 мая - в Стамбуле, а 8 мая - в Анталье. Музыканты обещают в соцсетях зрелищные шоу, старые и новые хиты, а также песни из альбома «Волки в тире» 2023 года.
Ранее в Дубае был отменен концерт группы «Би-2», запланированный на 17 февраля. После этого отменили и выступление «Би-2» в турецком Кемере.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в этой связи говорил «Радиоточке НСН», что российские дипломаты не могли «отменить» турецкий концерт «Би-2». По его мнению, власти этой страны запретили концерт российской группы «на всякий случай», чтобы потом не было претензий от стран НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru