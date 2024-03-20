ДДТ выступит в Турции и Дубае на майские праздники

Ранее в Дубае был отменен концерт группы «Би-2», запланированный на 17 февраля. После этого отменили и выступление «Би-2» в турецком Кемере.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в этой связи говорил «Радиоточке НСН», что российские дипломаты не могли «отменить» турецкий концерт «Би-2». По его мнению, власти этой страны запретили концерт российской группы «на всякий случай», чтобы потом не было претензий от стран НАТО.

