«ДДТ» устроили пикник на свалке
25 мая 202112:41
Группа «ДДТ» представила новый клип на песню «Борщевик». В ролике силуэты музыкантов появляются на фоне мусорного полигона, а также показана сцена большого пикника из содержимого свалки.
Представляя видео, Юрий Шевчук сказал, что смысл всем будет понятен при просмотре.
Предполагается, что песня «Борщевик» появится на новом альбоме «ДДТ», над которым сейчас работают музыканты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
- В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19
- Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
- Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
- Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
- Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»
- Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
- Банки значительно повысили лимиты по новым кредитным картам
- СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты
- В России спрос на свадебные платья превысил допандемийные показатели
24 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru