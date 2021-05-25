«ДДТ» устроили пикник на свалке

Группа «ДДТ» представила новый клип на песню «Борщевик». В ролике силуэты музыкантов появляются на фоне мусорного полигона, а также показана сцена большого пикника из содержимого свалки.

Представляя видео, Юрий Шевчук сказал, что смысл всем будет понятен при просмотре.

Предполагается, что песня «Борщевик» появится на новом альбоме «ДДТ», над которым сейчас работают музыканты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Юрий ШевчукМузыкаМузыкантыРок-музыка
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