«ДДТ» устроили пикник на свалке

Группа «ДДТ» представила новый клип на песню «Борщевик». В ролике силуэты музыкантов появляются на фоне мусорного полигона, а также показана сцена большого пикника из содержимого свалки.

Представляя видео, Юрий Шевчук сказал, что смысл всем будет понятен при просмотре.