Дария Ставрович объявила о роспуске формации «Нуки»
Экс-вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович в соцсетях объявила о роспуске своего сольного проекта – формации «Нуки».
По её словам, дальше она будет продолжать работать без Никиты Муравьёва и Сергея ID Боголюбского.
Ставрович поблагодарила своих бывших партнёров за созданную совместно музыку, назвав «прекрасным» период их сотрудничества.
«Я не знаю, что будет дальше с концертами, но музыка точно будет», - заключила Дария.
Ранее группа «Комсомольск» сообщила о прекращении концертной деятельности из-за конфликтов среди музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru