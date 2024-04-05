Дария Ставрович объявила о роспуске формации «Нуки»

По её словам, дальше она будет продолжать работать без Никиты Муравьёва и Сергея ID Боголюбского.

Ставрович поблагодарила своих бывших партнёров за созданную совместно музыку, назвав «прекрасным» период их сотрудничества.

«Я не знаю, что будет дальше с концертами, но музыка точно будет», - заключила Дария.

Ранее группа «Комсомольск» сообщила о прекращении концертной деятельности из-за конфликтов среди музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».