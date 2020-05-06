Дария Ставрович предложила наряжать кота на самоизоляции
Вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович рассказала НСН о том, чем можно развлечь себя в условиях вынужденного пребывания дома.
Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы. Как и большинство ответственных россиян, вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович находится дома на самоизоляции и призывает всех соблюдать карантин.
«Я надеюсь вы все здоровы и так же, как и я, сидите дома на самоизоляции. Очень важно сейчас соблюдать карантин, таким образом вы не только сохраните здоровье себе и своим близким, но и окажете гигантскую поддержку тем людям, кто сейчас на передовой борется с вирусом. Оставайтесь дома, дома много чем можно заняться. Я к примеру, составила себе плотный график и вообще не скучаю. В конце концов можно нарядить кота в костюм бегемота или же посмотреть концерты, которые уже залиты в сети. Мы несомненно скоро увидимся, берегите себя!» - заявила артистка.
Ранее в эфире НСН музыкант, певец, актёр театра и кино, участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал о том, как и за что его с супругой и собакой задержала полиция в период самоизоляции.
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