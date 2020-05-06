Максим Леонидов рассказал, как его задержали за прогулку в парке

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы. Но не все из них смогли полностью соблюсти свой режим карантина. Музыкант, участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал о том, как его с супругой задержала полиция за прогулку в парке.

«Мы живем за городом и ради изоляции даже переезжать не пришлось. Сидим мы в самоизоляции довольно давно с конца марта, 21-го в Питере отыграли концерт и сидим по домам. На мне самоизоляция не сильно сказалась, так как я домосед и у меня есть масса домашних занятий. Здесь у нас есть поля, в которые полиция не добирается, и где можно спокойно погулять. Меня уже один раз в парке полиция повязала, должен сказать в свое оправдание, что я законопослушный, и я всерьез воспринимаю эти советы. Но это был не парк, а лесопарк, который никак не был огорожен, и я считаю была просто выполнена разнарядка по составлению определенного количества протоколов, как говорится, не для смысла, а для галочки. Вот поэтому я с супругой и с собакой попался. Все, что тогда происходило – это абсолютно беззаконно, но объяснить это людям в форме просто нереально. Если бы они просто остановили нас в парке и выписали протокол, то не было бы и никакого возмущения, но они посадили нас в автобус с другими людьми, абсолютно без масок, буквально нос к носу. Потом нас еще час продержали в полицейском участке. Хватают тех людей, которых мало, а к компании где человек 15-20 в парке они и не подойдут. Вот буквально пару дней назад около Петровского стадиона устроили сходку с дискотекой несколько сотен человек, так называемые covid-диссиденты. И что в итоге? Полицейские ничего не сделали. Подъехали на машине с проблесковым маячком, помигали и уехали», - рассказал музыкант



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