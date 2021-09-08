Cranberries новым релизом отметили день рождения Долорес О’Риордан

Группа Cranberries выпустила новое музыкальное видео и сборник «Remembering Dolores» в честь дня рождения их солистки коллектива Долорес О'Риордан. 6 сентября ей исполнилось бы 50 лет. В плейлист вошли 15 избранных песен из всей своей дискографии группы.

Трек-лист возглавила песня «Never Grow Old». В видео вошли ранее публиковавшиеся архивные материалы, которые были сняты для этого трека.