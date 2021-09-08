Cranberries новым релизом отметили день рождения Долорес О’Риордан
Группа Cranberries выпустила новое музыкальное видео и сборник «Remembering Dolores» в честь дня рождения их солистки коллектива Долорес О'Риордан. 6 сентября ей исполнилось бы 50 лет. В плейлист вошли 15 избранных песен из всей своей дискографии группы.
Трек-лист возглавила песня «Never Grow Old». В видео вошли ранее публиковавшиеся архивные материалы, которые были сняты для этого трека.
Ролик начинается с кадра, где О'Риордан в фартуке и резиновых перчатках полирует деревянный стол, а участники группы сидят позади нее. Она смотрит в камеру и говорит: «Извините, мы не можем быть с вами, как видите, мы заняты делом».
Солистка группы Долорес О'Риордан скончалась15 января 2018 года в возрасте 46 лет в Лондоне.
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