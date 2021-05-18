Coldplay дадут благотворительный концерт в TikTok

Благотворительная акция Red Nose Day пройдет 27 мая 2021 года. В рамках акции в социальной сети TikTok состоится концерт группы Coldplay.

Благотворительная акция Red Nose Day проходит каждый год и нацелена на помощь беспризорным детям. В акции ежегодно принимают участие музыканты и актеры с мировыми именем. Отличительная черта акции – красный клоунский нос, его нужно надеть, чтобы продемонстрировать свое участие в благотворительности.

В разные годы в акции принимали участие певец Эд Ширан, актриса Джулия Робертс, телеведущий Джимми Фэллон, певица Кристина Агилера и многие другие.



