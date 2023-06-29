CNN: Певицу Мадонну выписали из больницы
29 июня 202321:18
Американскую поп-певицу Мадонну выписали из больницы, сообщает телеканал CNN.
Накануне менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией.
По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.
Выпущенный в 1984 году альбом Мадонны Like A Virgin включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru