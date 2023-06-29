CNN: Певицу Мадонну выписали из больницы

Накануне менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией.

По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.

Выпущенный в 1984 году альбом Мадонны Like A Virgin включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США, передает «Радиоточка НСН».

