CNN: Певицу Мадонну выписали из больницы

Американскую поп-певицу Мадонну выписали из больницы, сообщает телеканал CNN.

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Накануне менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией.

По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.

Выпущенный в 1984 году альбом Мадонны Like A Virgin включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Алексей Даничев
ТЕГИ:БолезньГоспитализацияПевица

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