Черновики песни, написанной Бобом Диланом в 1964 году, могут продать на аукционе за $400–600 тысяч
Черновики песни Mr. Tambourine Man, написанной Бобом Диланом в 1964 году, могут продать на аукционе за 400–600 тысяч долларов, сообщает газета The Guardian.
Редкие рукописи обнаружили в архивах журналиста Ала Ароновица, у которого Дилан ночевал, сочиняя текст. Сын журналиста, Майлс Ароновиц, рассказал, что Дилан работал всю ночь за кухонным столом, а утром выбросил черновики. Ароновиц сохранил их, а позже передал своим детям.
Рукописи показывают, как Дилан искал идеальные слова, заменяя, например, «magic» на «priceless». Это дает уникальный взгляд на процесс создания песни и творчество музыканта.
На аукционе также будут представлены фотографии, афиши и ранняя картина Дилана, оцениваемая в 200–300 тысяч долларов.
Ранее на аукционе подали самый дорогой в мире изумруд за рекордные девять миллионов долларов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru