«ЧайФ» выступили третью часть «Оранжевого настроения»

Группа «Чайф» представила третью часть альбома «Оранжевое настроение», которая до этого не выходила. Музыканты добавили в нее четыре новые песни. 1, 2, 4 и 5 части выпускались с 1993 года, теперь и недостающая часть доступна для прослушивания в цифровом виде.

Идея довести до ума «Оранжевое настроение» пришла артистам на карантине, к записи альбома они приступили летом.

С 5 февраля «Оранжевое настроение» часть три доступна на всех цифровых площадках.

