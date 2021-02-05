«ЧайФ» выступили третью часть «Оранжевого настроения»
5 февраля 202112:41
Группа «Чайф» представила третью часть альбома «Оранжевое настроение», которая до этого не выходила. Музыканты добавили в нее четыре новые песни. 1, 2, 4 и 5 части выпускались с 1993 года, теперь и недостающая часть доступна для прослушивания в цифровом виде.
Идея довести до ума «Оранжевое настроение» пришла артистам на карантине, к записи альбома они приступили летом.
С 5 февраля «Оранжевое настроение» часть три доступна на всех цифровых площадках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru