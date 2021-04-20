«Чайф» покажет закрытое выступление для родных
Группа «Чайф» готовится представить фильм-концерт «Здравствуйте, родные!». 20 апреля коллектив выложил трейлер фильма в своих соцсетях. В ленту вошли кадры из закрытого выступления для родных и близких друзей участников коллектива. Съемки проходили на загородной базе отдыха на берегу Белоярского водохранилища, сообщает nashe.ru.
Как рассказал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, по его задумке в фильме должны были принять участие дети музыкантов группы, но они, послушав две песни стали ««утекать» на природу». И по его словам, решение нужно было принимать на ходу «я подумал, пусть все идет так, как идет. Мы очень довольны: понравилось и нам, и гостям».
Дату выхода фильма группа пока не назвала.
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