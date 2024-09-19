«Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму
19 сентября 202413:23
Группа «Чайф» сообщила о планах выступить в Судаке 19 октября.
Музыканты предложили фанатам продолжить «уральское лето» поездкой в Крым, где в октябре состоится «Зеленый фестиваль». В числе его участников организаторы также называют Клаву Коку.
В конце июля 2024 года в Судаке прошел музыкальный фестиваль, в числе хедлайнеров которого были Гарик Сукачев, группа The Hatters и рэпер ST, отмечает «Радиоточка НСН»,
Музыкант Гарик Burito ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о сотрудничестве с Владимиром Шахриным и группой «Чайф».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru