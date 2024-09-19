«Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму

В конце июля 2024 года в Судаке прошел музыкальный фестиваль, в числе хедлайнеров которого были Гарик Сукачев, группа The Hatters и рэпер ST, отмечает «Радиоточка НСН»,

Музыкант Гарик Burito ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о сотрудничестве с Владимиром Шахриным и группой «Чайф».

