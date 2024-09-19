«Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму

Группа «Чайф» сообщила о планах выступить в Судаке 19 октября.

Музыканты предложили фанатам продолжить «уральское лето» поездкой в Крым, где в октябре состоится «Зеленый фестиваль». В числе его участников организаторы также называют Клаву Коку.

«Важно добавить свою жилку»: Burito поделился опытом работы с Долиной и Шахриным

В конце июля 2024 года в Судаке прошел музыкальный фестиваль, в числе хедлайнеров которого были Гарик Сукачев, группа The Hatters и рэпер ST, отмечает «Радиоточка НСН»,

Музыкант Гарик Burito ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о сотрудничестве с Владимиром Шахриным и группой «Чайф».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:КрымВладимир ШахринЧайф

Горячие новости

Все новости

партнеры