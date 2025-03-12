«Было 17 концертов подряд»: Лидер «Мураками» о рекордах группы

До конца марта у «Мураками» запланировано семь концертов, еще шесть состоятся в апреле. Однако, артистка уточнила, что в плотном гастрольном графике ей важно оставлять место и для отдыха.

«Когда артист устает, по нему это видно. Когда мне становится вдруг тяжко, я могу прийти к своим ребятам или к директору и сказать, что нужен перерыв где-то на месяц, чтобы я зажила другой жизнью. Нужно, чтобы я представила, что я - "курочка-наседка", надела на себя абсолютно другой образ, поняла, что это мне не подходит, и я хочу рок-н-ролла. Так до следующего перерыва. Где-то раз в полгода мне точно нужен такой перерыв», - пояснила лидер группы «Мураками»

Коллектив выступит с концертами в Санкт-Петербурге и Москве 21 и 22 марта. Собеседница НСН сообщила, что зрителей концертов ждут сюрпризы, однако пока музыканты не хотят раскрывать все карты.

«В Москве и в Питере будут концерты с различными нюансами, например, с гостями. Но пока не буду раскрывать все секретики. Эти концерты – своя история, мы каждый раз стараемся придумать для себя что-то новенькое», - уточнила Вагапова.

Группа «Мураками» 14 февраля представила новый сингл под названием «Я буду петь», которую лидер коллектива в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвала «личной валентинкой» музыкантов. По ее словам, песня станет символом искренности и преданности музыке, а еще гимном тура.

