Бутман заявил, что на фоне отмены российские артисты получают новый опыт

По его мнению, период отмены следует использовать с пользой - поддерживать собственную квалификацию, создавать новые творческие проекты.

«Мы приобретём опыт... и я думаю, что когда всё это разойдётся, то спокойно мы будем ездить, нас будут приглашать, нас будут ждать, потому что мы будем интересны и востребованы», — отметил музыкант.

Бутман добавил, что он уверен в том, что отмена русской культуры и российских артистов за рубежом скоро закончится.

Ранее Бутман попал в книгу рекордов России, под его руководством состоялось 100 последовательных концертов к 100-летию российского джаза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

