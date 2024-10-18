«Клинтон помнит!»: Бутман назвал самый запоминающийся концерт в карьере

По его словам, от того концерта «отчасти зависело качество переговоров между лидерами государств» и музыкантам удалось выполнить свою миссию «на 100%».

Бутман отметил, что Клинтон до сих пор вспоминает то выступление.

«24 года спустя, когда его спрашивают о джазе или о российско-американских отношениях, он постоянно вспоминает меня добрым словом. А вместе с этим и тот самый концерт», - заключил музыкант.

Ранее Бутман вошел в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

