«Клинтон помнит!»: Бутман назвал самый запоминающийся концерт в карьере
Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал «Радио Jazz», что одним из самых волнительных для него было выступление 3 июня 2000 года в Кремле для президентов США и России Билла Клинтона и Владимира Путина.
По его словам, от того концерта «отчасти зависело качество переговоров между лидерами государств» и музыкантам удалось выполнить свою миссию «на 100%».
Бутман отметил, что Клинтон до сих пор вспоминает то выступление.
«24 года спустя, когда его спрашивают о джазе или о российско-американских отношениях, он постоянно вспоминает меня добрым словом. А вместе с этим и тот самый концерт», - заключил музыкант.
Ранее Бутман вошел в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru