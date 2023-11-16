Бутман даст три концерта в Индии в начале декабря

Народный артист России Игорь Бутман выступит в нескольких городах Индии в начале декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Бутман заявил, что на фоне отмены российские артисты получают новый опыт

Уточняется, что выступления саксофониста запланированы на 3 и 5 декабря в Нью-Дели и на 6 декабря в Мумбаи.

Сам Бутман поделился радостью тому, что с помощью джазовой музыки можно объединить страны и континенты. Музыкант рассказал о приятных впечатлениях после каждой поездки в Индию.

Ранее Бутман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что старые российские песни прекрасно подходят для иллюстрации в фильмах разных эпох, к тому же, их популярность объясняется текущей политической ситуацией и "культурной блокадой".

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ФОТО: РИА Новости
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