Бутман даст три концерта в Индии в начале декабря
Народный артист России Игорь Бутман выступит в нескольких городах Индии в начале декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.
Уточняется, что выступления саксофониста запланированы на 3 и 5 декабря в Нью-Дели и на 6 декабря в Мумбаи.
Сам Бутман поделился радостью тому, что с помощью джазовой музыки можно объединить страны и континенты. Музыкант рассказал о приятных впечатлениях после каждой поездки в Индию.
Ранее Бутман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что старые российские песни прекрасно подходят для иллюстрации в фильмах разных эпох, к тому же, их популярность объясняется текущей политической ситуацией и "культурной блокадой".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru