Бутман рассказал о любви Путина к джазу

По его мнению, глава государства любит классиков джаза, которые сделали эту музыку популярной во всём мире - Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд, Фрэнка Синатру, Гленна Миллера и других.

«Мы играли и джаз, и классику на концертах, где нас слышал Владимир Владимирович, играли свои собственные произведения. Я думаю, не только нас он слушал, в его музыкальной коллекции, наверно, есть хорошие зарубежные диски», - отметил Бутман.

Музыкант напомнил, что Путин и сам владеет музыкальными инструментами, например, произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха на рояле он играет «двумя руками».

Ранее Путин сыграл на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, он исполнил композиции «Московские окна» и «Город над вольной Невой», сообщает RT.

