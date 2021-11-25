Бутман рассказал о любви Путина к джазу
Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман заявил, что президент Владимир Путин успевает заниматься музыкой, несмотря на плотный рабочий график, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, глава государства любит классиков джаза, которые сделали эту музыку популярной во всём мире - Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд, Фрэнка Синатру, Гленна Миллера и других.
«Мы играли и джаз, и классику на концертах, где нас слышал Владимир Владимирович, играли свои собственные произведения. Я думаю, не только нас он слушал, в его музыкальной коллекции, наверно, есть хорошие зарубежные диски», - отметил Бутман.
Музыкант напомнил, что Путин и сам владеет музыкальными инструментами, например, произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха на рояле он играет «двумя руками».
Ранее Путин сыграл на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, он исполнил композиции «Московские окна» и «Город над вольной Невой», сообщает RT.
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