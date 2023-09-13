«Бурановские бабушки» представили новую версию песни «Исчезли солнечные дни»

Так, новая версия песни была представлена в честь 100-летнего юбилея выдающегося деятеля культуры Гамзатова. «Бурановские бабушки», которые известны своими вдохновленными выступлениями на мировых сценах, привнесли свою очаровательность, экспрессивность и национальный колорит в произведение поэта.

Расул Гамзатов написал много стихотворений о любви. Стихотворение Гамзатова «Исчезли солнечные дни», написанное в 1980 году, стало основой для трех песен. Каждая из композиций получила собственное название. В частности, собственную версию песни на эти стихи создал композитор Эдуард Ханок, и она получила название «Вдвоем с тобой». Ее исполнителями стали Людмила Сенчина и Лев Лещенко.

Композиции полюбились слушателям, при этом в исполнении Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни» стали настоящим хитом. Уже в 1985 году песня тиражировалась в сборниках советской эстрады на кассетах и издавалась на виниловых пластинках.

