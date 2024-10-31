«Будут смелые образы»: Жасмин о подготовке клипа на новую песню
31 октября 202410:50
Дарья Казакова
Певица Жасмин рассказала НСН, что ее новая композиция «Ты мой рай» посвящена любви.
Певица Жасмин на премии «Topical Style Awards 2024» журнала MODA topical сообщила корреспонденту НСН, что ее новая песня будет посвящена любви, а клип на трек удивит зрителей необычными смелыми образами.
«Недавно выпустила новую песню, спасибо за нее Вячеславу Бодолике. Песня называется "Ты мой рай". Когда мы влюбляемся, всегда хотим сказать друг другу о любви, стать друг для друга раем. Уже отсняли клип с очень красивыми образами. Я работаю сейчас с новым стилистом, она меня все больше раскрывает на смелые решения. Я в этом плане традиционный человек, боюсь сделать шаг вперед. Но стилист убирает зажимы и комплексы. Вы все обязательно отметите, как это красиво и стильно», - заявила она.
Ранее солистка группы REFLEX Ирина Нельсон рассказала «Радиоточке НСН», что коллектив, которому в следующем году исполняется 25 лет, готовит альбом с абсолютно новыми композициями. При этом артистка уточнила, что релиз будет представлен в ближайшее время.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru