Би-2 объяснили свое отсутствие на «Нашествии» в Серпухове
Лева и Шура Би2 в интервью НСН пригласили всех на «Главное приключение года».
Фестиваль «Нашествие» вновь собирает всех любителей живой отечественной музыки. На этот раз «Главное приключение года» поменяло локацию – фестиваль пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Лева и Шура Би-2 пообещали устроить запоминающееся шоу на «Нашествии», но в следующем году.
«Мы очень рады, что в этом году «Нашествие» состоится вживую, а не так, как это было в прошлом году по радио. Очень жаль, что нас не будет в это время в России. Мы клятвенно обещаем, что в следующем году первая группа, которую заявит «Нашествие», это будет группа Би-2. Мы приготовим очень интересное шоу для вас! Приезжайте на «Нашествие», там действительно будет круто! Тем более, что фестиваль стал ближе, прекрасная новая локация», - сказали артисты НСН.
Сейчас музыканты готовятся сыграть большой сольный концерт «New Best XL» в с/к «Лужники» 20 июня. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Лева и Шура Би-2 поделились деталями грядущего масштабного шоу. По словам музыкантов, все выступление продлится около трех часов, в трек-листе концерта 30 песен.
«Поэтому мы просим поклонников приходить заранее. В 17.00 откроются двери, в 18.00 будет первая разогревающая группа «Сети», в 19.00 вторая разогревающая группа, пока не скажем какая, и в 20.00 выйдет Би-2. В 23.00 мы должны закончить, иначе нам полиция вырубит электричество». – отметил Шура Би-2.
Также для зрителей команда приготовила различные спецэффекты, причем для каждой песни визуальный ряд будет свой, особенный.
«Мы добавляем определенные специальные эффекты в некоторые песни. У нас будут летающие объекты», - рассказывает Шура Би-2.
«Хлопушки, конфетти, практически Новый Год! В июне», - добавляет Лева Би-2.
В программу концерта Би-2 добавили и новые песни, которые написали во время самоизоляции.
Одна из самых свежих песен Би-2 - "Бог проклятых" - была презентована публике в ноябре прошлого года.
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