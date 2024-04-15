Козловский со сцены поздравил Пугачеву с юбилеем
Актёр Данила Козловский опубликовал в своих соцсетях видео, в котором поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачёву с 75-летием.
Поздравление прозвучало во время моноспектакля Козловского «Frank». Артист, выступавший в немецком Оффенбахе, со сцены обратился к Примадонне, а затем спел её песню «Любовь, похожая на сон».
«Я вас так люблю», — подписал Козловский свой пост.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что очень любит отмечающую Аллу Пугачеву, и в честь 75-летия Примадонны она опубликовала спецвыпуск на своем YouTube-канале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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