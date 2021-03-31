Бритни Спирс расплакалась, увидев документальный фильм о себе

Певица Бритни Спирс стала последний, кто посмотрел документальный фильм New York Times «Обрамляя Бритни Спирс». Лента вышла около месяца назад. О своей реакции артистка рассказала в социальных сетях, пишет Deadline.

По ее признанию, тот свет, в котором ее выставила картина, заставила Спирс плакать на протяжении двух недель. Также певица пожаловалась на травлю со стороны СМИ, которой подвергалась ее карьера и жизнь во времена ее популярности.

В Сети фильм вызвал бурную дискуссию. Джастин Тимберлейк после просмотра документального фильма «Обрамляя Бритни Спирс» принес публичные извинения артистке. Он извинился за то, что во время что-то не сказал или наоборот делал заявления, когда лучше было бы сохранять молчание. Свои извинения он принес не только Бритни Спирс, но и Джанет Джексон. «Я знаю, что я подвел этих женщин», - заключил он.

Картина «Обрамляя Бритни Спирс» и развернувшаяся вокруг нее дискуссия, происходит на фоне продолжающегося судебного процесса между Бритни Спирс и ее отцом. Певица пытается вернуть себе контроль над собственными финансами.

