Бритни Спирс расплакалась, увидев документальный фильм о себе
Певица Бритни Спирс стала последний, кто посмотрел документальный фильм New York Times «Обрамляя Бритни Спирс». Лента вышла около месяца назад. О своей реакции артистка рассказала в социальных сетях, пишет Deadline.
По ее признанию, тот свет, в котором ее выставила картина, заставила Спирс плакать на протяжении двух недель. Также певица пожаловалась на травлю со стороны СМИ, которой подвергалась ее карьера и жизнь во времена ее популярности.
В Сети фильм вызвал бурную дискуссию. Джастин Тимберлейк после просмотра документального фильма «Обрамляя Бритни Спирс» принес публичные извинения артистке. Он извинился за то, что во время что-то не сказал или наоборот делал заявления, когда лучше было бы сохранять молчание. Свои извинения он принес не только Бритни Спирс, но и Джанет Джексон. «Я знаю, что я подвел этих женщин», - заключил он.
Картина «Обрамляя Бритни Спирс» и развернувшаяся вокруг нее дискуссия, происходит на фоне продолжающегося судебного процесса между Бритни Спирс и ее отцом. Певица пытается вернуть себе контроль над собственными финансами.
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