Бритни Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде
Американская певица Бритни Спирс отправилась на лечение в реабилитационный центр после того, как была задержана за вождение в пьяном виде. Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказал представитель исполнительницы.
Инцидент произошёл 4 марта в Южной Калифорнии. Певицу отпустили, однако 4 мая она должна будет предстать перед судом.
Представитель Спирс отметил, что она добровольно отправилась на реабилитацию. Он указал, что такое решение «стратегически будет хорошо выглядеть в глазах судьи».
«Это был досадный инцидент, совершенно непростительный... Надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в её жизни, она получит необходимую помощь и поддержку в это трудное время», - заключил он.
Ранее по обвинению в вождении в нетрезвом виде был арестован гольфист Тайгер Вудс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
