Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде

Певца Джастина Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, решение вынес окружной судья штата Нью-Йорк. Суд постановил, что исполнитель обязан пройти общественные работы в некоммерческой организации по выбору, заплатить $500 штрафа с доплатой в $250.

В июне Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение автомобиля в пьяном виде. Певцу мог грозить штраф в размере до $1 тысячи и до года заключения. Однако Тимберлейку удалось достичь сделки со следствием, исполнитель признал вину в вождении в «состоянии ограниченной способности» управлять автомобилем.

