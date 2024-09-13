Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде
Певца Джастина Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, решение вынес окружной судья штата Нью-Йорк. Суд постановил, что исполнитель обязан пройти общественные работы в некоммерческой организации по выбору, заплатить $500 штрафа с доплатой в $250.
В июне Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение автомобиля в пьяном виде. Певцу мог грозить штраф в размере до $1 тысячи и до года заключения. Однако Тимберлейку удалось достичь сделки со следствием, исполнитель признал вину в вождении в «состоянии ограниченной способности» управлять автомобилем.
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