Британский музыкант Пит Доэрти прервал концерт, чтобы выгулять свою собаку

Солист рок-группы The Libertines Пит Доэрти остановил концерт, чтобы выгулять свою собаку.

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Во время выступления коллектива собака солиста начала лаять на сцене. Рокер не растерялся, бросил гитару и сообщил, что продолжит концерт после прогулки с Глэдис.

Пока Пит был на перерыве, его коллеги по группе развлекали зрителей, зачитывая отрывки из гастрольного дневника. Через пять минут Пит вернулся, и концерт продолжился под бурные аплодисменты.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала «Радиоточке НСН», почему решилась на эксперимент в новом альбоме, большинство песен которого были скрыты от фанатов до последнего момента.

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ФОТО: РИА Новости
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