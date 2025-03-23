Британский музыкант Пит Доэрти прервал концерт, чтобы выгулять свою собаку

Во время выступления коллектива собака солиста начала лаять на сцене. Рокер не растерялся, бросил гитару и сообщил, что продолжит концерт после прогулки с Глэдис.



Пока Пит был на перерыве, его коллеги по группе развлекали зрителей, зачитывая отрывки из гастрольного дневника. Через пять минут Пит вернулся, и концерт продолжился под бурные аплодисменты.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала «Радиоточке НСН», почему решилась на эксперимент в новом альбоме, большинство песен которого были скрыты от фанатов до последнего момента.

