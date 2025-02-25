Британские музыканты выпустили «немой» альбом в знак протеста против ИИ

В подготовке релиза, который получил название «Разве это то, чего мы хотим?», приняли участие такие музыканты, как Кейт Буш, Ханс Циммер, Билли Оушен, Дэн Смит, группа The Clash и другие.

Артисты выступают против инициативы, которая разрешает разработчикам искусственного интеллекта использовать для обучения своих систем творческие работы, не получая на это лицензию. Более тысячи британских музыкантов заявили, что это лишит их доходов.

Всего на пластинке 12 треков. Каждый из них - это запись тишины из пустых студий и концертных залов. Их название складывается во фразу «Правительство Великобритании не должно узаконивать кражу музыки ради выгоды компаний искусственного интеллекта».

Ранее легендарные британцы Пол Маккартни и Элтон Джон указали, что в случае принятия указанных поправок ИИ будет «обдирать» артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

