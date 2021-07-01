Британская художница создала портрет Шуры Би-2

Группа Би-2 представила инсайт-видео на трек «Падал свет», вошедший в качестве B-side к синглу «Нам не нужен герой».

Для создания видеоряда к новому треку была приглашена известная британская художница Элис Блумфилд. Стиль лондонского мастера изобразительных искусств часто описывается как «роскошный, волнующий и неряшливый», напоминающий традиционные японские комиксы манга с узнаваемыми чертами лица и тела.

Элис уже неоднократно принимала участие в создании музыкальных клипов для самых разных коллективов, Однако инсайт-видео на трек «Падал свет» станет дебютом лондонской художницы для русскоязычной аудитории.
В создании этого трека приняли участие группа «Моя Мишель», пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц. В записи также принял участие экс-гитарист групп «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян - свою партию он исполнил именно на той гитаре, звучание которой можно слышать в легендарной песне «Кино» «Перемен»

Премьера видео состоялась 1 июля на видеохостинге YouTube

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Фото: YouTube/Би-2
ТЕГИ:Шура Би-2МузыкаМузыкантыРок-музыка
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