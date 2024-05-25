Bring Me the Horizon выпустили альбом POST HUMAN: NeX GEn

Британская дэткор-группа Bring Me the Horizon выпустила первый за пять лет альбом POST HUMAN: NeX GEn.

Музыканты записали треки совместно с Underoath, Glassjaw, AURORA и Лил Узи Верт.

Фронтмен Оливера Сайкс рассказал, что альбом был вдохновлен творчеством таких групп, как Linkin Park, American Nightmare, Glassjaw, Fall Out Boy и My Chemical Romance.

Ранее группа Twenty One Pilots представила шестой студийный альбом Clancy, отмечает «Радиоточка НСН».

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