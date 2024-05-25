Bring Me the Horizon выпустили альбом POST HUMAN: NeX GEn
25 мая 202421:10
Британская дэткор-группа Bring Me the Horizon выпустила первый за пять лет альбом POST HUMAN: NeX GEn.
Музыканты записали треки совместно с Underoath, Glassjaw, AURORA и Лил Узи Верт.
Фронтмен Оливера Сайкс рассказал, что альбом был вдохновлен творчеством таких групп, как Linkin Park, American Nightmare, Glassjaw, Fall Out Boy и My Chemical Romance.
Ранее группа Twenty One Pilots представила шестой студийный альбом Clancy, отмечает «Радиоточка НСН».
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- Bring Me the Horizon выпустили альбом POST HUMAN: NeX GEn
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru