«Бригадный подряд» узнал о своем юбилее на «НАШЕСТВИИ»
Музыканты обещали подумать о том, как будут справлять юбилей.
Музыкант группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко узнал о том, что в следующем году коллективу исполняется 35 лет во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на фестивале «НАШЕСТВИЕ».
«Я сегодня обязательно скажу парням, что нам исполняется 35 лет. Это надо отметить, а мы ни в одном глазу! Вот теперь задумаемся о том, как отметить. Для меня это новая информация. Я не слежу за тем, сколько нам лет. Мы пытаемся молодиться», - рассказал музыкант после вопроса журналиста о том, как группа планирует отмечать юбилей.
Напомним, в 2019 году, сразу после публикации своего нового альбома «Плоская Земля» группа «Бригадный подряд» начала большой тур с презентацией песен альбома. Уже в следующем году группе исполняется 35 лет.
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