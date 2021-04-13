«Браво» выпустили альбом с вокалом Евгения Осина
Альбом группы «Браво» «Скажем мы друг другу «Браво»!» с вокалом Евгения Осина, который был записан 1989 году, увидел свет.
Пластинка была записана, когда Евгений Осин сотрудничал с коллективом. Он проработал с «Браво» всего несколько месяцев.
В пластинку вошли десять композиций, среди которых есть как хиты «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва!», а также «На танцплощадке» и «Юрий Гагарин».
Когда Евгений Осин покинул группу, выпуск альбома был приостановлен, позже часть материала была переписана Валерием Сюткиным и вошла в пластинку «Стиляги из Москвы».
«Скажем мы друг другу «Браво»!» уже доступен на цифровых площадках и на CD, вскоре ожидается выпуск винила.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Лавров назвал ошибкой новые санкции ЕС против Ирана
- Российские вузы стали переводить на отечественный софт
- Более половины предпринимателей Москвы против четырехдневки
- S7 откроет прямые рейсы из Москвы в Касабланку
- СМИ: В Москве пропал экс-глава пресс-службы Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru