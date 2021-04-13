«Браво» выпустили альбом с вокалом Евгения Осина

Альбом группы «Браво» «Скажем мы друг другу «Браво»!» с вокалом Евгения Осина, который был записан 1989 году, увидел свет.

Пластинка была записана, когда Евгений Осин сотрудничал с коллективом. Он проработал с «Браво» всего несколько месяцев.

В пластинку вошли десять композиций, среди которых есть как хиты «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва!», а также «На танцплощадке» и «Юрий Гагарин».

Когда Евгений Осин покинул группу, выпуск альбома был приостановлен, позже часть материала была переписана Валерием Сюткиным и вошла в пластинку «Стиляги из Москвы».

«Скажем мы друг другу «Браво»!» уже доступен на цифровых площадках и на CD, вскоре ожидается выпуск винила.

