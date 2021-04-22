Brainstorm стали супергероями в новом клипе

Группа Brainstorm представила новое видео «Feels», оно выполнено в стиле аниме. Главная героиня ролика – девочка, прикованная к инвалидному креслу. Она рисует комиксы и чувствует себя очень одинокой.

Но однажды, заснув, она увидела необычный город и живущих в нем героев, которых она сама нарисовала. Там они развлекались пока на них не напал гигантский муравьед.

На помощь приходят участники группы Brainstorm в костюмах супергероев, а когда их сил не хватает, главная героиня обнаруживает в себе сверх способности и побеждает монстра.