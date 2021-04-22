Brainstorm стали супергероями в новом клипе
Группа Brainstorm представила новое видео «Feels», оно выполнено в стиле аниме. Главная героиня ролика – девочка, прикованная к инвалидному креслу. Она рисует комиксы и чувствует себя очень одинокой.
Но однажды, заснув, она увидела необычный город и живущих в нем героев, которых она сама нарисовала. Там они развлекались пока на них не напал гигантский муравьед.
На помощь приходят участники группы Brainstorm в костюмах супергероев, а когда их сил не хватает, главная героиня обнаруживает в себе сверх способности и побеждает монстра.
Клип был создан анимационной студией HonkFu, работа над ним велась больше полугода.
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