Brainstorm стали супергероями в новом клипе

Группа Brainstorm представила новое видео «Feels», оно выполнено в стиле аниме. Главная героиня ролика – девочка, прикованная к инвалидному креслу. Она рисует комиксы и чувствует себя очень одинокой.

Но однажды, заснув, она увидела необычный город и живущих в нем героев, которых она сама нарисовала. Там они развлекались пока на них не напал гигантский муравьед.

На помощь приходят участники группы Brainstorm в костюмах супергероев, а когда их сил не хватает, главная героиня обнаруживает в себе сверх способности и побеждает монстра.

Клип был создан анимационной студией HonkFu, работа над ним велась больше полугода.

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ФОТО: Официальная страница группы Brainstorm в соцсети "ВКонтакте"
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