«Боцман и бродяга» отправили всех в Гагры

Музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили в мир летний трек «О, море в Гаграх». Это вторая песня с нового альбома «Боцман и бродяга. Часть 2», который выйдет в сентябре.

Песня «О, море в Гаграх» имеет свою историю. Впервые она появилась еще в 60-х годах – и стала невероятно популярной. Она была создана как звуковое письмо.

Меломаны находили её на самиздатовских пластинках, так называемых «записях на костях». А ещё песню можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к городам северо-восточного побережья Чёрного моря. Именно таким образом с композицией познакомились многие жители и гости СССР.

Песня осталась в их памяти тесно связанной с курортами и с неповторимой природой юга страны, с детством и с юностью, с отдыхом и с беззаботностью.


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Фото: YouTube/Navigator Records
ТЕГИ:Гарик СукачевРок-музыкаМузыканты
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