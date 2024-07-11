Босса-нова и танго: Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков споют в «Джазе на воде»
11 июля 202413:56
Радио Jazz приглашает москвичей на речной круиз по столице, на котором Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков исполнят программу «Летний джаз вдвоем».
В четверг, 11 июля, дуэт Унгвари и Байдикова споет песни на английском, португальском, испанском и русском языках: популярные джазовые стандарты, бразильскую босса-нову, аргентинское танго, хиты советской эстрады, а также авторскую музыку.
«"Джаз на воде" – это возможность вместе со слушателями отправиться в маленькое путешествие в мир красоты и изысканности, которые дарит музыка. Мы с нетерпением ждём встречи!», - сказали музыканты.
Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru