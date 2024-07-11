Босса-нова и танго: Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков споют в «Джазе на воде»

В четверг, 11 июля, дуэт Унгвари и Байдикова споет песни на английском, португальском, испанском и русском языках: популярные джазовые стандарты, бразильскую босса-нову, аргентинское танго, хиты советской эстрады, а также авторскую музыку.

«"Джаз на воде" – это возможность вместе со слушателями отправиться в маленькое путешествие в мир красоты и изысканности, которые дарит музыка. Мы с нетерпением ждём встречи!», - сказали музыканты.

Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.