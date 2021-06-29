Боно озвучил главного героя мультфильма «Зверопой-2»

На этот раз Горилла Бастер собирается заявить о себе, представив музыкальное шоу в «Театре Кристальной Башни». И чтобы привлечь внимание к своему выступлению, он анонсирует участие Клея Кэллоуэя – знаменитого рок-музыканта, который 15 лет назад покинул сцену после смерти своей жены. Команде Бастера предстоит убедить Клея вновь вернуться под свет софитов и исполнить незабываемое шоу. В трейлере можно услышать песни U2, а также голос Боно - артист озвучил главного героя, ушедшего в отставку короля рок-музыки и до кучи царя зверей Клея Кэллоуэя.

В озвучке мультфильма также приняли участие Мэтью Макконнахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханнсон, Тэрон Эджертон, Халси, Фаррелл Уильямс и многие другие.

Премьера «Зверопой-2» в России состоится 23 декабря 2021.

