Боно озвучил главного героя мультфильма «Зверопой-2»
Вышел первый официальный трейлер второй части мультфильма «Зверопой», где зрители вновь встречаются с персонажами первой части.
На этот раз Горилла Бастер собирается заявить о себе, представив музыкальное шоу в «Театре Кристальной Башни». И чтобы привлечь внимание к своему выступлению, он анонсирует участие Клея Кэллоуэя – знаменитого рок-музыканта, который 15 лет назад покинул сцену после смерти своей жены. Команде Бастера предстоит убедить Клея вновь вернуться под свет софитов и исполнить незабываемое шоу. В трейлере можно услышать песни U2, а также голос Боно - артист озвучил главного героя, ушедшего в отставку короля рок-музыки и до кучи царя зверей Клея Кэллоуэя.
В озвучке мультфильма также приняли участие Мэтью Макконнахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханнсон, Тэрон Эджертон, Халси, Фаррелл Уильямс и многие другие.
Премьера «Зверопой-2» в России состоится 23 декабря 2021.
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